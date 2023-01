DJ MAKRET TALK: Alemanha deve passar por recessão leve em 2023

(DJ Bolsa)-- A economia da Alemanha deve enfrentar uma recessão superficial este ano, já que o cenário de escassez de gás se tornou improvável e o pacote orçamental do governo deve amortecer o impacto dos preços ainda altos da energia, disse o economista-chefe do Commerzbank, Joerg Kraemer. No entanto, a economia ainda vai sentir o impacto do aumento das taxas de juro, que já está a atingir a indústria da construç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.