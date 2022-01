DJ MAKRET TALK: Brent pode chegar aos $105 em 2023 - Goldman Sachs

(DJ Bolsa)-- Os preços do Brent podem atingir uma média de $105 por barril em 2023, pois são necessários preços mais altos para equilibrar os mercados de crude, diz o Goldman Sachs. O banco, que prevê o Brent nos $96/barril este ano, diz que aos níveis atuais de cerca de $85 por barril, o mercado vai permanecer num estado crítico de falta de abastecimento devido aos stocks baixos da OCDE e à queda da capacidade de produç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

