DJ MAREKT TALK: Yields dos Treasurys prolongam perdas

(DJ Bolsa)-- Os Treasurys aceleram esta quinta-feira, fazendo com que as yields da nota a 10 anos caiam para 0,696%, um nível visto pela última vez há duas semanas, com a economia a dar sinais adicionais de fragilidade e os partidos a afastarem-se de um acordo oportuno sobre os estímulos orçamentais. Os pedidos de subsídio de desemprego semanais ficaram acima do previsto, em 898.000 na semana terminada a 10 de outubro. "A incerteza ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone