DJ MARKET TALK: 1S da Glencore deve sofrer com preços mais baixos das commodities

(DJ Bolsa)-- Os resultados do primeiro semestre da Glencore devem ser penalizados pelos preços mais baixos das commodities, especialmente do carvão, dizem os analistas do Citi, numa nota. O banco prevê que o Ebitda ajustado seja de $11,4 mil milhões, praticamente em linha com o consenso da Visible Alpha de $11,3 mil milhões, e abaixo do resultado do ano anterior de $18,92 mil milhões. "Pensamos que o mercado deve focar-se na conquista ...