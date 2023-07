DJ MARKET TALK: 1S da Nestlé parece em linha com pares de bens de consumo

(DJ Bolsa)-- Os resultados sólidos do primeiro semestre da Nestlé, e as previsões para 2023 ligeiramente melhoradas, estão em linha com as pares no setor de bens de consumo, dizem James Edwardes Jones e Emma Letheren, da RBC Capital Markets, numa nota. A empresa manteve o ímpeto no 2T com os preços mais elevadas a impulsionarem as receitas e aumentou o patamar inferior das expectativas de crescimento para o total do ano, num conjunto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.