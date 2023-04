DJ MARKET TALK: 1T da GSK sinaliza pequeno risco de curto prazo para os resultados

(DJ Bolsa)-- A GSK registou um resultado de lucros e receitas respeitável acima do esperado no primeiro trimestre, diz o analista do Citi Andrew Baum, numa nota. Os resultados sinalizam um pequeno risco significativo para o lucro de curto prazo da GSK, contudo, o problema é que o mercado continua com dificuldade em reavaliar as ações tendo em conta os receios sobre litigação e perda de exclusividade do medicamento para o HIV dolutegravir,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.