DJ MARKET TALK: 1T da Iberdrola suportado pela recuperação do deficit tarifário no Reino Unido

(DJ Bolsa)-- O forte desempenho da Iberdrola no primeiro trimestre foi parcialmente suportado pela recuperação do deficit tarifário no Reino Unido e compras de energia mais baixas que ajudaram a aumentar as margens, diz Nadege Tillier, do ING, numa nota de research. A margem bruta no Reino Unido aumentou 72,8% graças à recolha do deficit anteriormente criado pela tarifa variável padrão regulada, que teve um impacto negativo no trimestre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.