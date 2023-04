DJ MARKET TALK: 1T da Novartis foi sólido - Citi

(DJ Bolsa)-- A Novartis reportou números do primeiro trimestre acima do consenso e elevou as projeções anuais. A robustez do fármaco para o cancro da próstata Pluvicto durante o trimestre, apesar da escassez de oferta, reforça a previsão do Citi que já está acima do consenso, diz o analista do banco Andrew Baum numa nota. O trimestre foi sólido e a farmacêutica suíça reportou vendas 3% acima da previsã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.