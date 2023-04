DJ MARKET TALK: 1T do Credit Suisse realça posição difícil do banco

(DJ Bolsa)-- O resultado do Credit Suisse no primeiro trimestre realça a posição difícil em que o banco suíço está e a escala do trabalho que o UBS enfrenta, que vai assumir o controlo do banco, disse o RBC Capital Markets. O Credit Suisse obteve lucro no primeiro trimestre do ano e beneficiou de ajustes contabilísticos da dívida AT1, mas a um nível subjacente, o banco teve um prejuízo líquido de CHF1,32 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.