DJ MARKET TALK: 2023 será melhor para investidores de ativos de rendimento fixo

(DJ Bolsa)--Há boas razões para os investidores de ativos de rendimento fixo esperarem melhor em 2023 do que em 2022, disse Eoin Walsh, partner de portefólio da TwentyFour Asset Management. "Com a política monetária a ser a principal causa, os ativos de rendimento fixo obviamente estiveram no centro das dificuldades do mercado em 2022", disse Walsh. Foi um dos piores anos, se não o pior, para o desempenho das obrigaçõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.