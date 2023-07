DJ MARKET TALK: 2T da Rio Tinto sugere ligeiros cortes do consenso - RBC

(DJ Bolsa)-- O resultado da produção do 2T da Rio Tinto ficou sobretudo em linha com as expectativas do RBC Capital Markets, apesar de ter sido ligeiramente dececionante comparando com o consenso, diz o analista Tyler Broda. "Nada demasiado significativo nos números da produção apesar de esperarmos alguns ligeiros cortes do consenso para [os resultados do] 1S", diz o analista numa nota. As declarações da Rio Tinto sobre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.