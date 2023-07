DJ MARKET TALK: 2T do BNP Paribas mostrou forte controlo de custos

(DJ Bolsa)-- As receitas e lucro líquido do segundo trimestre do BNP Paribas superaram as expectativas dos analistas, com o controlo dos custos particularmente reconfortante, diz Anke Reingen, analista da RBC Capital Markets, numa nota de research. O custo de risco do banco bateu as previsões ao atingir os EUR689 milhões comparando com o consenso de EUR896 milhões. No geral, os custos do segundo trimestre também foram 4% mais baixos do que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.