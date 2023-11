DJ MARKET TALK: 3T da ArcelorMittal bateu consenso mas cautela persiste

(DJ Bolsa)-- O Ebitda do terceiro trimestre da ArcelorMittal ficou acima do consenso, mas o cash flow da empresa ficou aquém da estimativa do Barclays, dizem os analistas numa nota de research. A $50 milhões, o free cash flow ficou aquém da estimativa do Barclays de $206 milhões e é baixo comparando com os pares, diz o Barclays. A empresa teve um desempenho melhor do que o esperado no Brasil, mas falhou as expectativas na Europa devido aos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.