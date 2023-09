DJ MARKET TALK: 3T da H&M deve ser bem recebido apesar de vendas fracas

(DJ Bolsa)-- Os resultados do terceiro trimestre da Hennes & Mauritz podem motivar uma reação do mercado positiva depois de ter reportado vendas fracas e um lucro melhor do que o esperado e confirmado as recompras de SEK3 mil milhões, dizem os analistas da Bernstein numa nota de research. A retalhista de moda sueca espera que as vendas de setembro caiam 10% em moeda local, com o tempo quente a penalizar as compras de vestuário, diz a Bernstein.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.