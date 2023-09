DJ MARKET TALK: 3T da H&M reforça confiança na geração de margens

(DJ Bolsa)--A rendibilidade melhor do que o esperado da H&M no terceiro trimestre, a melhoria encorajadora das margens e a melhoria da gestão de stocks reforçaram a confiança na geração de margens do grupo no futuro, apesar do retrocesso a curto prazo nas receitas, afirma Jie Zhang, analista da AlphaValue. A rendibilidade da H&M foi significativamente afetada pelos aumentos dos preços das matérias-primas e custos com transportes,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.