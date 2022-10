DJ MARKET TALK: 3T do Deutsche Bank insuficiente para mudar projeções para 2023

(DJ Bolsa)--O Deutsche Bank apresentou um conjunto sólido de resultados no terceiro trimestre, com receitas acima do previsto em três das quatro divisões principais, embora com lucro acima das expectativas apenas no banco empresarial, o que acaba por ser um resultado positivo mas de baixa qualidade, disse o analista do Citi Andrew Coombs. O lucro antes de impostos do banco de investimento e da unidade de banca privada falharam por pouco as projeç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.