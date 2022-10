DJ MARKET TALK: 3T misto do Barclays não deve levar a revisão de projeções

(DJ Bolsa)-- O Barclays apresentou um conjunto de resultados misto no terceiro trimestre, com as receitas subjacentes a superarem as expectativas do mercado mas os custos falharam a projeção, diz o Citi. Os resultados do banco foram complicados pelo tratamento de rescisões e os hedges associados, dizem os analistas do Citi numa nota de research. As receitas do Barclays ficaram acima das expectativas em todas as divisões, ao passo que os custos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.