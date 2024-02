DJ MARKET TALK: Aberturas de lojas da Walmart podem impulsionar múltiplo das ações

(DJ Bolsa)-- O plano da Walmart para acelerar as aberturas de lojas pode impulsionar o múltiplo das ações, de acordo com os analistas do Jefferies Corey Tarlowe e Randal Konik. A retalhista referiu que vai abrir ou expandir 150 lojas nos EUA nos próximos cinco anos. Os analistas referem numa nota de research que, nos últimos 25 anos, as acelerações do número de lojas tiveram uma correlação com o aumento do mú... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.