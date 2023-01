DJ MARKET TALK: ABN Amro sobe previsão para pico da taxa de depósito do BCE

(DJ Bolsa)-- Tendo em conta a subida da resiliência dos dados macro, as hipóteses de o Banco Central Europeu terminar os aumentos das taxas de juro mais cedo que o esperado diminuíram, referem economistas do ABN Amro. "Esperamos assim que o BCE continue a aumentar as taxas até maio, com um pico de 3% para a taxa de depósito (face aos anteriores 2,75%)", dizem a economista sénior para a Zona Euro Aline Schuiling e o diretor ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.