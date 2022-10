DJ MARKET TALK: Abrandamento da Zona Euro é generalizado

(DJ Bolsa)-- O índice de gestores de compras, ou PMI, compósito da Zona Euro caiu para 48,1 pontos em setembro, com os setores da indústria e dos serviços a registarem quedas mensais, o que indica que o abrandamento da atividade é generalizado, diz Mateusz Urban, economista sénior da Oxford Economics, numa nota. O PMI dos serviços caiu para 48,8 pontos em setembro, menos 1 ponto que em agosto, confirmando que o abrandamento do setor ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.