DJ MARKET TALK: Abrandamento do retalho do Reino Unido traz alívio às famílias

(DJ Bolsa)-- O abrandamento do retalho do Reino Unido, reportado pela sondagem mensal mais recente da BRC-NielsenIQ, representa boas notícias para as famílias, diz Clive Black, analista da Shore Capital, numa nota. A forte queda em cadeia de 70pb para 6,9%, o nível mais baixo desde outubro de 2022, significa que os padrões de vida britânicos estão agora a crescer, acrescenta Black. Isto contribui para o alívio das contas de energia ...