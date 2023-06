DJ MARKET TALK: Abrandamento do setor imobiliário da China penaliza reabertura

(DJ Bolsa)-- O abrandamento imobiliário da China e os efeitos no resto da economia estão a minar a reabertura do país, disseram economistas do Goldman Sachs. O banco reduziu a previsão de crescimento real do PIB em 2023 para 5,4% face a 6%. "Os ventos contrários da fragilidade renovada do mercado imobiliário pesaram sobre as indústrias adjacentes e foram simplesmente demasiado fortes para compensar totalmente os impulsos remanescentes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.