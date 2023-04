DJ MARKET TALK: Abrandamento dos serviços dos EUA em março pode ter sido exceção

(DJ Bolsa)-- A queda do índice de gestores de compras, ou PMI, dos serviços dos EUA do ISM pode ser uma exceção e não uma indicação de pessimismo económico, refere Stephen Stanley, do Santander, numa nota. "Se a leitura de abril do ISM cair novamente, estarei mais recetivo à história de enfraquecimento económico, mas apenas com um número, estou cético", refere. O PMI de março foi de 51,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.