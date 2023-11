DJ MARKET TALK: Aceleração do Reino Unido pode levar BOE a repensar cortes

(DJ Bolsa)-- As perspetivas para a economia do Reino Unido podem estar melhores que o esperado, diz Tomasz Wieladek, economista-chefe da T.Rowe Price para a Europa. A confiança do consumidor aumentou acentuadamente em novembro, depois de uma queda no mês anterior, de acordo com a sondagem do GfK esta sexta-feira, o que se soma aos PMI positivos de quinta-feira, diz Wieladek numa nota. O clima frio, a subida dos preços dos combustíveis e a turbulê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.