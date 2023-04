DJ MARKET TALK: Aceleração dos serviços da Zona Euro pode ser problema para BCE

(DJ Bolsa)-- O PMI da Zona Euro mostrou uma aceleração do crescimento no início do segundo trimestre, com uma maior queda das pressões de preços, diz Bert Colijn, economista sénior do ING para a Zona Euro, numa nota. A aceleração dos serviços foi particularmente robusta e a mais elevada em um ano, diz Colijn. Contudo, para o Banco Central Europeu a principal preocupação continua a ser o ritmo lento de abrandamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.