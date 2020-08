DJ MARKET TALK: Acionistas da BP sem retornos adicionais antes de 2023

(DJ Bolsa)-- A decisão da BP PLC de terça-feira de reduzir para metade a política de dividendos significa que é pouco provável que os acionistas da empresa recebam retornos adicionais antes de 2023, diz Colin Smith, analista da Panmure Gordon. A BP planeia reduzir a produção de petróleo & gás em 40% na próxima década, ao mesmo tempo que investe em energias limpas. "Os resultados dos próximos anos vão ser dominados ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone