DJ MARKET TALK: Ações da Adidas sobem com notícias de possível venda da Reebok

(DJ Bolsa)-- As ações da Adidas estão a ter um desempenho superior ao do mercado depois de notícias de uma potencial venda da unidade norte-americana Reebok. O Financial Times avançou no domingo que as firmas de private equity Permira e Triton estão a avaliar uma oferta pela Reebok, que a empresa alemã de equipamento desportivo comprou em 2006 por $3,8 mil milhões. A venda seria positiva para a Adidas, gerando proveitos de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone