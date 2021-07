DJ MARKET TALK: Ações da Airbus devem continuar a subir graças ao A320

(DJ Bolsa) -- As ações da Airbus devem continuar a subir à medida que a fabricante de aviões europeia aumenta gradualmente a taxa de produção do modelo A320, o mais vendido, e deve registar resultados muito fortes no segundo trimestre e, provavelmente, aumentar a projeção para o resto do ano, disse o Citi. O banco atualizou a recomendação da Airbus para comprar face a neutral e aumentou o preço-alvo de EUR106 ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

