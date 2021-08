DJ MARKET TALK: Ações da Allianz penalizadas por investigação a fundos nos EUA

(DJ Bolsa)-- O desfecho da investigação do Departamento de Justiça dos EUA, ou DOJ, aos fundos Structured Alpha da Allianz é difícil de prever e nem o encargo financeiro, nem a duração do processo pode ser estimada, refere a Nord/LB. Neste contexto, as ações da seguradora alemã devem ser mais penalizadas neste período, dependendo das notícias em torno do caso, de acordo com a Nord/LB, que cortou a recomendaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

