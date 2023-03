DJ MARKET TALK: Ações da BMW têm hipóteses de se tornarem favoritas dos investidores

(DJ Bolsa)-- A BMW tem uma boa hipótese de se tornar uma das ações preferidas dos investidores, refere o analista do Deutsche Bank Tim Rokossa numa nota de research. A fabricante alemã intensificou a estratégia de flexibilização e demonstrou que os produtos de veículos a baterias elétricas estão a vender e não são mais diluidores do que outros, refere o analista. "Beneficiados por uma forte linha de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.