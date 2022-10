DJ MARKET TALK: Ações da Boeing recuperam antes do Dia do Investidor

(DJ Bolsa)-- As ações da Boeing recuperam grande parte das perdas pós-resultados de quarta-feira, quando caíram 8%. O foco está agora no Dia do Investidor, a 2 de novembro, com o CFO Brian West a prometer apresentar novos alvos financeiros. Os analistas esperam atualizações do cash flow, com as contrariedades laborais e nas cadeias de fornecimento a deverem persistir nas unidades comercial e de defesa. West também disse que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.