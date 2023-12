DJ MARKET TALK: Ações da BP parecem subvalorizadas

(DJ Bolsa)-- O atual valor das ações da BP subestima o negócio da empresa, escrevem os analistas da RBC Capital Markets numa nota de research, adicionando a petrolífera à lista Global Energy Best Ideas. "Vemos múltiplos potenciais catalisadores no horizonte, incluindo a revisão em alta do rating que a BP tem procurado e a confirmação do CEO, que pensamos que será o atual CEO interino Murray Auchincloss, que devem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.