DJ MARKET TALK: Ações da BP recuam após acordo eólico; preço do Brent recua

(DJ Bolsa)-- As ações da BP recuam 1,6% depois de a empresa ter anunciado a sua primeira joint venture de projetos eólicos offshore nos EUA e numa altura em que o Brent recua 0,5% para $40,58. A BP vai comprar uma participação de 50% nos projetos Empire Wind e Beacon Wind da Equinor por $1,1 mil milhões na costa este dos EUA no âmbito de uma parceria com a empresa de energia norueguesa para desenvolver projetos eólicos offshore ...

