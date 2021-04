DJ MARKET TALK: Ações da BP, Shell apontam para ceticismo dos investidores

(DJ Bolsa)-- As ações da BP e da Shell quase não sofreram alterações no ano passado, enquanto o Brent avançou quase 30%, nota Russ Mould, da AJ Bell, numa altura em que as duas empresas se preparam para reportar os resultados do primeiro trimestre na próxima semana. Esta vai ser uma oportunidade para ambas as empresas mostrarem que não conseguem apenas aproveitar ao máximo a subida dos preços das commodities para ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone