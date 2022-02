DJ MARKET TALK: Ações da Ericsson afundam após divulgar irregularidades no Iraque

(DJ Bolsa)-- As ações da Ericsson afundam cerca de 13% esta quarta-feira, depois de a empresa ter dito no final de terça-feira que uma investigação interna de 2019 detetou "irregularidades graves nas regras de compliance" no Iraque entre 2011 e 2019. A investigação descobriu indícios de corrupção, incluindo o uso de fornecedores para fazer pagamentos em dinheiro, o financiamento indevido de viagens e despesas,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

