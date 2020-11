DJ MARKET TALK: Ações da Exxon, Chevron sobem com avanço do WTI

(DJ Bolsa)-- As ações das energéticas estão a ter um dia positivo devido à subida acentuada dos preços do petróleo. Com o WTI a subir 4,8% para um máximo de oito meses a $45,18, as ações da Exxon sobem 5,3%, e as da Chevron avançam 3,3%. O ETF SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production (XOP) sobe 5% e pode em breve registar um máximo de junho que pode colocá-lo em níveis que nã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone