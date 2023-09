DJ MARKET TALK: Ações da Ford, GM caem no pré-mercado

(DJ Bolsa)-- As ações da Ford e da General Motors caem no pré-mercado depois do início de uma greve convocada pelo sindicato norte-americano United Auto Workers esta sexta-feira. Às 0938 TMG, o Nasdaq mostrava os futuros da Ford em baixa de 2,3% nos $12,33. As ações da GM caem 1,5% para $33,15, de acordo com a cotação do pré-mercado. Até agora, a greve afeta a fábrica do modelo Bronco da Ford em Detroit ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.