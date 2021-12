DJ MARKET TALK: Ações da GM caem após saída do CEO da Cruise

(DJ Bolsa) -- As ações da GM recuam mais de 5% devido às notícias do final de quinta-feira de que o CEO da sua divisão Cruise, Dan Ammann, saíu da empresa. A GM não deu nenhuma razão para a saída e disse que vai acelerar os planos de comercialização da Cruise, que deve lançar um serviço de táxi-robô este ano. O Citi acha que pode der havido opiniões diferentes sobre quando fazer um spin ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

