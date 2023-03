DJ MARKET TALK: Ações da GSK podem estar baratas se vendas de fármacos subirem

(DJ Bolsa)--As ações da GSK parecem muito baratas se os fármacos antivirais da empresa aumentarem as vendas, disse o Deutsche Bank, que subiu a recomendação sobre as ações da farmacêutica para comprar face a manter e o preço-alvo para 1.700 pence face a 1.500 pence. O Deutsche aumentou a estimativa de vendas e EBITA até 2027, destacando o potencial dos tratamentos de HIV, vírus sincicial respiratório e hepatite ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.