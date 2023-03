DJ MARKET TALK: Ações da H&M disparam após números robustos

(DJ Bolsa)-- As ações da H&M sobem cerca de 16% depois de reportar um lucro operacional surpreendente de SEK725 milhões no primeiro trimestre fiscal, em comparação com as expectativas de prejuízo de SEK1,1 mil milhões, disse Victoria Scholar, responsável de investimentos da Interactive Investor. Apesar do cenário de inflação, crise de custo de vida em muitos dos seus principais mercados, um consumidor enfraquecido ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.