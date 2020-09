DJ MARKET TALK: Ações da H&M disparam após resultados preliminares

(DJ Bolsa)--As ações da H&M disparam 10,3% no arranque da sessão, depois de a retalhista de moda ter apresentado um lucro preliminar antes de impostos acima do esperado referente ao terceiro trimestre. As vendas da H&M de SEK50,87 mil milhões ficaram pouco abaixo dos SEK51,53 mil milhões previstos. Mas a empresa surpreendeu os mercados com um lucro antes de impostos que ficou acima do previsto. Com apenas 200 das mais de 5.000 lojas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

