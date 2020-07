DJ MARKET TALK: Ações da Peugeot avançam 4% após resultados do 1S

(DJ Bolsa)-- As ações da Peugeot avançam 4%, depois de a empresa francesa ter registado um lucro líquido inesperado na primeira metade do ano. "O mercado esperava um reporte sólido por parte da Peugeot mas não houve deceções, longe disso, e ainda é difícil exprimir por palavras este desempenho que deve estar significativamente acima de todas as outras" fabricantes de automóveis esta temporada, escreveram analistas do Jefferies ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

