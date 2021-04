DJ MARKET TALK: Ações da Total devem subir menos do que as da Eni

(DJ Bolsa)--As ações Total parecem menos atrativas do que as da rival Eni, disse o Morgan Stanley, que cortou a recomendação sobre a petrolífera francesa para equal-weight face a over-weight. A Total não tem a maior exposição do setor à subida do preço do petróleo e superou o mercado em 2020 porque não cortou os dividendos, disse a MS. A dividend yield do grupo deve cair, potencialmente elevando o preç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone