DJ MARKET TALK: Ações da Vodafone caem com corte de previsão do free cash flow

(DJ Bolsa)-- As ações da Vodafone Group caem esta terça-feira, depois de a empresa ter cortado a previsão do total do ano para o free cash flow de EUR5,3 mil milhões para EUR5,1 mil milhões, diz Victoria Scholar , da Interactive Investor, numa nota. Embora tenha conseguido aumentar as vendas graças ao crescimento mais elevado das receitas dos serviços e com as vendas de equipamento, o lucro sofreu na primeira metade do ano,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.