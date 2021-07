DJ MARKET TALK: Ações da Volkswagen sobem após passar a lucro no primeiro semestre

(DJ Bolsa)-- As ações da Volkswagen disparam 6% depois de a fabricante de carros alemã ter registado um lucro operacional no primeiro semestre. "O facto de a Volkswagen conseguir alcançar um lucro operacional de EUR11 mil milhões na primeira metade do ano não é algo que se esperasse", diz um trader. A continuação da escassez de chips, assim como o encerramento de alguns negócios devido à pandemia significou ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

