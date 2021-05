DJ MARKET TALK: Ações da VW sobem após notícias de oferta pela Lamborghini

(DJ Bolsa)-- As ações da Volkswagen sobem depois das notícias de que a fabricante automóvel recebeu uma proposta pela marca de carros superdesportivos Lamborghini. Heino Ruland, da Ruland Research, refere que uma potencial oferta de EUR7,5 mil milhões, noticiada pela Autocar e a Automobilwoche, é bastante elevada e pode aumentar a avaliação da Volkswagen. Contudo, publicações do setor citam a Audi, a subsidiá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone