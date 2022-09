DJ MARKET TALK: Ações de bancos europeus aceleram após decisão do BCE

(DJ Bolsa)-- As ações de bancos europeus aceleram depois de o BCE ter aumentado a taxa de referência em 0,75 pontos percentuais, o maior aumento desde os primeiros dias da união monetária europeia. Na Alemanha, o Commerzbank ganha 5,5% e o Deutsche Bank sobe 6,3%. Em França, o BNP Paribas avança 2,8% e o Credit Agricole soma 1,9%. Em Itália, em que são esperadas eleições legislativas no final do mês, o UniCredit ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone