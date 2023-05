DJ MARKET TALK: Ações de petrolíferas caem com receios sobre a procura

(DJ Bolsa)-- As ações das petrolíferas acompanham as descidas dos preços do petróleo esta quarta-feira, devido aos receios sobre a procura. A BP, a Eni, a Harbour Energy, a Shell e a TotalEnergies caem, ao passo que o Brent desliza 0,7% para $73,22 por barril. "Os preços do petróleo caem na sessão desta quarta-feira, seguindo o ímpeto negativo do dia anterior", diz Ricardo Evangelista, analista da ActivTrades.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.