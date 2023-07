DJ MARKET TALK: Ações do Barclays afundam após cortar previsões da margem

(DJ Bolsa)-- O Barclays cortou a previsão da margem financeira, o que deve ser o centro da atenção do mercado esta quinta-feira, diz a RBC Capital Markets, numa nota. O banco disse que espera agora uma margem de cerca de 3,15% para o ano, face a 3,20% previstos anteriormente e comparando com o consenso de 3,23%, nota a corretora. "Isto foi motivado pela mudança do comportamento do cliente devido às taxas mais elevadas, incluindo clientes que amortizam a dí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.