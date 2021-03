DJ MARKET TALK: Ações do BBVA afundam após mudança no banco central da Turquia

(DJ Bolsa)-- As ações do BBVA recuam 5,9% esta segunda-feira, depois de o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ter destituído o governador do banco central no final da semana passada, naquilo que pode ser considerado um desenvolvimento negativo para o banco espanhol, diz o Jefferies. A Turquia representa mais de 10% dos lucros do BBVA através da participação de 49,9% na Garanti, diz o Jefferies. A lira turca afundou mais de 10% ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone